نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل لعبة ماستر كرافت للاندرويد 2022 Master Craft في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ماستر كرافت للاندرويد من ألعاب العالم أللا محدود، الذي يتمتع بالحرية والانطلاق في كافة المراحل المتتالية التي تختص بها اللعبة، وعلى اللاعب في هذا الشأن الدخول في الممرات والشوارع واكتشاف عالم يمكن من خلاله مواجهة المخلوقات الغريبة التي قد تظهر له، وتحاول الفتك به، واعتراض طريقه بشتى الطرق، كما يمكن للاعب في هذه اللعبة الحصول على الأسلحة وكافة الأدوات الحربية التي يستطيع من خلالها التقدم والفوز عن طريق الخوض والمغامرة.

لعبة ماستر كرافت للاندرويد

إن Master Craft للأندرويد هي لعبة استكشاف من الدرجة الأولى، إذ تعمل اللعبة في صدد حصول اللاعب على ما يريد من خلال الاستكشاف الذي يقوم به منفردا:

وذلك عندما يكون داخل الرمال المتحركة، أو الغابات.

وأيضا عن طريق الدخول في الشوارع والميادين، من اجل الكشف عن واقع الحياة بداخل اللعبة.

كذلك بالمغامرة من أجل الفوز والقضاء على ما يعترضه من أجسام غريبة خلال الرحلة الاستكشافية التي يقوم بها اللاعب طوال فترة اللعب.

ماستر كرافت 2022

إن لعبة Master Craft الشبيهة بـ لعبة ماين كرافت الأصلية، يتم تطويرها بصفة مستمرة من خلال شركة ميكروسوفت من اجل:

إحداث طفرات داخلية فيها تعمل على جذب الجمهور إليها.

وذلك يعمل على الإقبال للاستمرار في اللعب.

متطلبات تشغيل لعبة ماستر كرافت على الهاتف

وتحتاج اللعبة من اجل التشغيل على الهاتف المحمول إلى:

تحتاج نظام تشغيل Android احدث إصدار 4.01.

كما أن حجم ملف اللعبة هو 22.7MB.

ماستر كرافت الاصلية

تتمتع اللعبة بالكثير من الخطورة التي تعطي للعب مزايا خاصة في عالم المغامرات الذي يشتاق إليه الكثيرون من محبي ألعاب الفيديو الإلكترونية بوجه عام من كافة الفئات العمرية ومختلف الدول وفئات الشعب.

حيث يعمل اللاعب لأجل بناء عالم له بعيد عن الحيوانات المفترسة وزومبي وكافة المعوقات التي قد تعترضه في أوقات البناء.

وهنا عليه الخلاص منها والمواجهة الصعبة في سبيل تحطيم كافة التحديات.

ومن أجل أستكمال البناء الذي يريده على الوجه الأكمل.

يتم تثبيت لعبة ماستر كرافت للاندرويد من متجر جوجل بلاي بخطوات سهلة وبسيطة بالضغط على تثبيت.