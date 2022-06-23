نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الباقات الجديدة..طريقة الاستعلام عن إيداع الدعم السكني برقم الهوية في المقال التالي
الاستعلام عن إيداع الدعم السكني برقم الهوية، أطلقت وزارة الإسكان 5 باقات جديدة سعياً لـ تقديم أفضل المساعدات والحلول أكثر مرونة من أجل تمكين المستفيدين من برنامج سكني تحقيق أكبر حلم في وجهة نظرهم، جاء هذا من خلال خطة الاستطلاع عن رأي الأسر السعودية من ناحية أحلامهم السكنية في المستقبل، فيما حققت الوزارة هذه الأحلام في صورة خمسة باقات تمكن المسجلين في البرنامج من تسعة اختيارات بهدف تسهيل الحصول على السكن المناسب بعدة طرق متنوعة، حيث وفر دعم سكني في الباقات الجديدة دعم نقدي فوري يصل إلى 100 ألف ريال سعودي (غير مسترد)، لتحقيق أهداف المبادرة واستمراريتها ولا ننسى أن من ضمن تلك الأهداف خطة تحقيق التملك بنسبة 70% للمواطنين في السعودية.
تمويل 100 ألف ريال مدعوم من سكني
خمس باقات شملت جميع المستفيدين في برنامج سكني لتمكين الاستفادة بشكل أسهل تتضمن دعم مالي في عند طلب تمويل وحدة سكنية أو غيرها يصل إلى 100 ألف ريال وتتضمن الباقات (باقات الدعم المقدم وتشمل التمويل العقاري – الإيجار – البناء الذاتي – الأثاث المنزلي – تجديد أو ترميم المنزل) وتشمل كل باقة منهم مزايا كثيرة حسب رغبة المتقدم الاستفادة من أي نوع منهم، فيما أوضحت الوزارة أن التقديم على الباقات الجديدة من خلال تطبيق سكني عبر قائمة الخيارات المتنوعة.
موعد صرف الدعم السكني 1443
حددت وزارة الإسكان موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر، ولازال السؤال يكثر قبل الإيداع بأيام عن (متى ينزل دعم سكني؟)، حيث يرد البرنامج على تلك الاستفسارات بأن الإيداع يكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال عبر رقم الدعم السكني 199090.
طريقة الاستعلام عن إيداع الدعم السكني برقم الهوية
- تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني منصة سكني.
- كتابة رقم الهوية الوطنية ثم الضغط على التالي.
- اختر من الخدمات الإلكترونية (استعلام برقم الهوية).
- ومن ثم الضغط على (التحقق من استحقاق الدعم).
- ادخل البيانات المطلوبة ثم استعلام.
- سوف تظهر التفاصيل ونزول الدعم في الحساب أم لا.
ما هي حالات تعليق الدعم السكني؟
جاءت عدة استفسارات سابقة بشأن تعليق الدعم الأمر الذي يتم إذا حدث مثل الحالات التالية:-
- عدم الالتزام بالمواعيد المحددة مثل تسريع البناء الذاتي وإكمال خلال 3 سنوات مع تقديم شهادة الإشغال.
- سداد الأقساط بشكل منتظم.
- يجب تحديث بيانات الصندوق العقاري بالمعلومات الجديدة لمراحل البناء.
- تقديم شهادة إتمام البناء إلى الصندوق.
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