حجز وحدة سكنية بمشروع ديار الحرم عبر بنك الراجحي بدون تحويل الراتب وبدون رسوم إدارية

حجز وحدة سكنية بمشروع ديار الحرم ، تعد المشاريع السكنية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من أهم وأضخم المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمع وتوفير المسكن الصحي الملائم للمعيشة لكافة المواطنين ولمستفيدي الدعم السكني ويقع نطاق هذا المشروع في الطرف الغربي من مكة المكرمة حيث يعد ذات موقع استراتيجي ممتاز بالقرب منه جميع الخدمات الحكومية المختلفة وكذلك الخدمات الطبية وغيرها لذلك يعد هذا المشروع وجهة حضارية متكاملة ، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم مزايا وشروط المشروع.

مزايا تمويل الوحدات السكنية بمشروع ديار الحرم بالراجحي

هناك الكثير من المزايا الخاصة بهذا المشروع بهدف التسهيل على المواطنين للحصول على مسكن خاص بهم من خلال أضخم المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان في المملكة ومن أهم مزايا الحجز بهذا المشروع كالتالي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. متوفر لكافة عملاء مصرف الراجحي. التمويل متوفر للمتقاعدين حتي سن 77 عام. فترة سداد التمويل ممتدة حتي خمسة وثلاثون عاماً. بالنسبة لمستفيدي وزارة الشؤون القروية والإسكان ومستفيدي صندوق التنمية العقارية فترة سداد التمويل ممتدة حتي خمسة وعشرون عاماً. متوفر بدون دفع رسوم إدارية. متاح خاصية تأجيل لفترة تصل حتي ثلاث سنوات وذلك بالنسبة لعملاء الراجحي المدعومين. هامش ربح تنافسي. معدل الربح ثابت خلال فترة التمويل. معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.90%.

أهم شروط المشروع

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يشترط أن يقوم المتقدم بتحويل الراتب.

يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل بأحد القطاعات المختلفة.

لا يقل راتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

هذا العرض متوفر حتي حجز جميع الوحدات المتوفرة.

التقديم لحجز وحدة سكنية بالمشروع

بعد الإطلاع على المزايا والشروط يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بمشروع ديار الحرم وإذا كنت ترغب في حجز وحدة سكنية به عبر بنك الراجحي يمكنك الاتصال على رقم 8001241222 أو القيام بزيارة أقرب فرع تابع للمصرف أو من خلال القيام بالتواصل مع أحد ممثلي البنك بمركز البيع بالمشروع، كما يمكنك استخدام حاسبة التمويل العقاري التي يقدمها البنك بعد تحديد قيمة الوحدة السكنية التي تريد حجزها ومعرفة قيمة القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي.