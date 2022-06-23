بدون كفيل ولا تحويل راتب 250 ألف ريال فورا من شركة كوارا الشروط وكيفية التقديم

يحتاج السعوديين في هذه الآونة إلى تمويلات مالية سريعة، ومن ضمن الشركات التي تمنح قروض وتمويلات سريعة ومن ضمن هذه الشركات شركة كوارا، فمن المعروض عن الشركة منحك قرضك الذي يصل إلى 250 ألف ريال تمويل فوري وبدون كفيل ولا تحويل راتب من شركة كوارا للتمويل وبشروط ميسرة وعلى فترة سداد تصل إلى 60 شهرا ومتوافق مع الأحكام والشريعة، وسوف نوضح بداخل المقال شروط التمويل واهم مزاياه والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للموافقة على التمويل وكيفية التقديم على التمويل، ويمكن لأي شخص الحصول على القرض سواء كان سعودي الجنسية أو مقيم داخلها لشراء سيارة أو للزواج أو إحتياجات الأسرة المختلفة،وأصبح من الممكن بالنسبة لك أن تحصل على تمويل خاص بك دون الحاجة إلى وجود كفيل، بالإضافة إلى ذلك فإن قيمة التمويل تصل إلى 100,000 ريال سعودي وذلك نقداً من أجل تلبية متطلبات العملاء المختلفة .

شروط الحصول على التمويل النقدي من شركة كوارا للتمويل:

للموافقة على الحصول على تمويل شركة كوارا للتمويل يجب توافر عدة شروط وهى كالتالي:

يشترط أن يكون لديه راتب شهري لا يقل 5000 ريال سعودي كحد أدنى.

ضرورة أن تكون فترة العمل للعسكريين المتقدمين بحد أدنى 6 أشهر وفي حالة أن المواطن السعودي تكون فترة العمل بحد أدنى 3 شهور ولا تقل عن ذلك.

أن يكون فترة العمل الخاصة بالشخص المقيم بحد أدنى 24 شهر عند التقديم ولا تقل عن ذلك.

يتراوح عمرالشخص المتقدم المواطن السعودي بدءً من 21 عام حتى 60 عام كحد أقصى.

أهم مزايا الحصول على التمويل من شركة كوارا:

تتوافق أحكام تمويل شركة كوارا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل لا يحتاج إلى كفيل.

إمكانية تمويل يصل كحد اقصى إلى 100 ألف ريال سعودي.

ومن مزاياه سرعة الموافقة حيث تتم إجراءات طلب التمويل والحصول عليه في أقل وقت ممكن.

من أهم المزايا إنه لا يتم تحويل الراتب الشهري

كما انه يمكن زيادة مدة تقسيط التمويل وقد تصل إلى 5 سنوات.

الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة كوارا:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية للسعودي.

ومطلوب تقديم الهوية للمقيم.

ومطلوب ملء وكتابة نموذج طلب التمويل.

ومطلوب تقديم خطاب تعريف بالراتب.

ومطلوب تقديم كشف حساب بنكي يوضح الراتب لمدة 3 أشهر.

كيفية طلب التمويل النقدي من شركة كوارا للتمويل: