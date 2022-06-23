نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر ذو القعدة 1443 وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر ذو القعدة 1443 من المواضيع التي يبحث عنها السعوديون الذين يتساءلون متى ينزل دعم سكني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يقدم من طرف وزارة الإسكان السعودية، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة، ويتم صرف دعم سكني غير مسترد في حسابات المستفيدين في كل شهر. وهو من البرامج التي تقدم الإعانة المادية للمواطنين السعوديين الذين يثبتون استحقاقهم لـ دعم سكني الجديد، بحيث يتم تمليك شقق ووحدات سكنية للمستفيدين بأسعار تناسب إمكانيتهم بالأخص محدودي الدخل، كما يتم منح أراضي زراعية بالمجان لبعض الأفراد. وفي هذا المقال سنجيب عن سؤال متى ينزل دعم سكني من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر

يترقب مواطنو المملكة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر، وقد حددت وزارة الإسكان بالمملكة مؤخرا موعد دعم سكني لهذا الشهر ذو القعدة 1443، ومن المقرر أن يكون موعد صرفه في حسابات كل المستفيدين يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ذو القعدة 1443 الموافق للثالث والعشرون من شهر يونيو 2022، وحسب ما هو متعارف عليه فإن الدعم السكني ينزل بتاريخ 23 من كل شهر ميلادي.

الدعم السكني طريقة التقديم

هناك الآلاف من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في تقديم دعم سكني الجديد 1443 في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية. وفي حال توفرت فيهم الشروط المطلوبة وتم التحقق من ذلك يمكنهم التسجيل دون عوائق، ويكون التسجيل بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى الموقع الذي خصصته وزارة الإسكان السعودية لـ دعم سكني غير مسترد، ويكون ذلك باتباع الخطوات الآتية:

أولا: الدخول إلى موقع منصة سكني الإلكترونية على الإنترنت

ثانيا: الضغط على زر تسجيل الدعم السكني

بعد ذلك ستظهر له مجموعة من الشروط والأحكام، يقوم بمطالعتها جيدا ثم يوافق عليها.

في الخطوة الموالية يقوم بالتحقق، ثم ينقر على زر استلام كلمة المرور عبر رسالة نصية قصيرة

بعدها عليه أن يكتب كل المعلومات المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال مع كلمة المرور، ثم ينقر على رمز التفعيل

أخيرا يقوم بالضغط على زر التسجيل.

رقم دعم سكني

يمكن لكل المستفيدين من برنامج دعم سكني 100 الف الاتصال من أجل تقديم استفساراتهم أو شكاويهم. ويكون ذلك من خلال رقم وزارة الاسكان السعودية، وهذا الرقم المجاني الموحد هو 199090. إلى جانب ذلك يمكنهم التواصل مع صندوق التنمية العقارية، وهذا بالاتصال مباشرة على الرقم 92033321. وهناك أيضا الموقع الرسمي منصة سكني، وهذه هي أهم طرق التواصل المتاحة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر في ذو القعدة 1443. وهو من أكثر المواضيع رواجا في السعودية التي يبحث عنها المستفيدين من برنامج الدعم سكني. وقد حاولنا أن نجيب بشكل مفصل من خلال المقال عن سؤال متى ينزل دعم سكني، كما عرضنا لكم طريقة التسجيل في هذا البرنامج مع رقم دعم سكني.