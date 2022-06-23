نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة جاتا سان اندرس 2022 GTA للكمبيوتر والموبايل الأصلية الإصدار الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث لعبه جاتا اندرياس، تعتبر لعبة جاتا اندرياس من أشهر ألعاب الفيديو التي تقوم على القتال والحرب، وهي من الألعاب المعروفة منذ زمن طويل وكان يلعبها كثير من الأطفال والكبار، وفئة اللاعبين القدامى هذه لم تترك اللعبة ولكنها ظلت تلعبها في الوقت الحالي ولكن بالإصدارات الحديثة، حيث نجد أن اللعبة وجد منها نسخ وإصدارات جديدة تتناسب كثيرا مع أنظمة الهواتف الحديثة وأجهزة الكمبيوتر والبلايستيشن أيضاً، وقامت الشركة مؤخراً بتنزيل تحديث للعبة يحمل مميزات كثيرة.

الإصدار الأخير من لعبة جاتا سان اندرياس

الجدير بالذكر أن لعبة جاتا من أبرز الألعاب التي تم إطلاقها لأول مرة في أواخر التسعينات، وهي من أول الألعاب التي كانت من نوع الألعاب القتالية، وسبب اختلافها عن باقي الألعاب الأخرى من نفس النوع أنها قصتها تحكي عن شخص شرير وهو بطل اللعبة.

حيث يقوم بكثير من المغامرات، مثل: سرقة البنوك، وسرقة السيارات ويفر هارباً من رجال الشرطة ويدخل لملاهي ليلة ويختبئ بها ويتنقل بين مناطق مختلفة.

طوال اللعبة يجب على البطل أن يحاول جاهداً الهروب من رجال الشرطة وعدم الوقوع في أيديهم حتى يظل متقدماً في مستويات اللعبة، ونظراً للقصة الشيقة هذه أصبحت اللعبة محط جذب كثير من اللاعبين حتى الآن بإصداراتها الحديثة.

خطوات تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس الإصدار الجديد

قام الشركة المسئولة عن لعبة جاتا سان أندرياس بالإعلان عن وجود تحديث جديد في اللعبة قد أضيف منذ مدة قصيرة، والمميز في التحديثات التي يتم إضافتها للعبة أنها توفر للاعبين خدمات جديدة ومميزات أخرى يتمتعون بها، وللحصول على الإصدار الجديد يجب اتباع الخطوات التالية: