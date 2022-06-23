نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “غازكو” أسعار تعبئة اسطوانات الغاز اليوم في المملكة شاملة الضريبة.. الزيادة رسمية والمستهلك يستغيث! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أسعار تعبئة اسطوانات الغاز في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، حيث شهد سعرها بعض الارتفاع في عدد من مناطق السعودية وذلك رسميًا هذا الشهر عبر أرامكو وغازكو، ولقد تم نشر عدد من التقارير الصحفية التي توثق ارتفاع أسعار تعبئة اسطوانات الغاز وارتفاع سعر توصيلها إلى المنازل الذي يُعدّ متفاوتًا من منطقة لأخرى، ونوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

أسعار تعبئة اسطوانات الغاز

لقد قام سماسرة وباعة اسطوانات الغاز برفع سعر توصيلها إلى المنزل في مدينة جدة إلى 30 ريال سعودي، بزيادة 5 ريال حيث كان السعر في السابق 25 ريال سعودي، ولقد تمت هذه الزيادة بعد آخر تعديل في أسعار الاسطوانات ورفع سعر التعبئة من 17.25 إلى 18.85 ريال سعودي وبذلك بات 18.85 ريال سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة.

ولقد أشار عدد من أصحاب شاحنات توزيع اسطوانات الغاز، أن الأسعار الخاصة بها في السابق كانت تتراوح من 25 إلى 26 ريال سعودي، أما السعر في الوقت الحالي فإنه وصل إلى 30 ريال سعودي، بزيادة قدرها 5 ريال سعودي، شاركنا، كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز في منطقتك؟

ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز بالسعودية

هناك حالة عامة من الغضب بين المستهلكين السعوديين، لأن الشركة قامت برفع أسعار اسطوانات الغاز بمقدار 1.60 هللة، أما ما يحدث الآن من خلال أصحاب سيارات التوزيع فإنه استغلال، حيث تم رفع سعر الاسطوانة 11 ريال، ولذلك فإن هؤلاء المستهلكين يطالبون بمتابعة ومراقبة كافة الباعة المتجولين، مع وضع تسعيرة محددة للتوصيل، وكذلك إجبارهم على اتباع كافة وسائل السلامة، شاركنا برأيك هل ترى أن زيادة الاسعار مُبالغ فيها؟

اسعار اسطوانات الغاز في عدد من مدن السعودية

هناك عدد من المدن الرئيسية التي توجد في المملكة العربية السعودية مثل مدينة جدة، حيث سجل موزع الغاز بها سعر 18.85 ريال سعودي، وفي مدينة مكة بلغت أسعار الاسطوانات 20 ريال سعودي، مع زيادة قدرها 1.15 ريال سعودي عبارة عن ريال واحد تكلفة النقل، و 15. ريال تكلفة الضريبة.

وبلغت الأسعار في محافظة الليث التي تقع جنوب جدة 21.5 ريال سعودي، أما السعر في محافظة القنفدة فإنه بلغ 23 ريال سعودي، وبعد هذه الزيادات الكثيرة في الأسعار في مختلف المدن والمحافظات السعودية، هناك العديد من المطالبات التي تنادي بتشديد الرقابة على الأسعار ومتابعتها بصورة مستمرة.