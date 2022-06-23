نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حملة الراجحي تسجيل طلب الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية الحجز لحملات الحج في كل عام يبدأ الكثير من الأشخاص بالبحث رابط حملة الراجحي تسجيل طلب 1443 حيث تُعد حملة الراجحي من أفضل حملات الحج التي تقدم على مستوى المملكة العربية السعودية وذلك لحرصها على تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

رابط حملة الراجحي تسجيل طلب 1443

وفرت الراجحي رابط إلكتروني للحج يتمكن من خلاله الراغبين في التسجيل بالحملة وذلك من خلال الضغط مباشرة على رابط حملة الراجحي للحج، ومن ثم يمكنهم الاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التسجيل في الحملة وذلك قبل البدء في التسجيل.

من الجدير بالذكر أنه يمكن أيضًا التواصل مع الحملة من خلال التواصل عبر رقم الهاتف الموحد لها 0531333979، كما يمكن التواصل مع الحملة من خلال الحساب الرسمي لها على منصة تويتر.

شروط التسجيل في حملة الراجحي 1443

يمكن التعرف على أبرز الشروط الواجب توافرها قبل البدء في التسجيل في حملة الراجحي لعام 1443 وهي كما يلي :

ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج في السابق.

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر الحاج المتقدم بالطلب عن 25 عام في حال كان فردًا أما في حالة كان المتقدم تابعًا أو محرمًا فلابد أن لا يقل عمره عن 18 عام.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام.

كما يجب أن يكون المتقدم يتمتع بالأهلية الشرعية.

ضرورة استكمال المتقدم جميع الجرعات الخاصة بلقاح كورونا وفق التعليمات الخاصة بوزارة الصحة.

ضرورة وجود رقم هاتف محمول منفصل لكل حاج وحاجة.

التمتع بالقوة الجسدية وعدم وجود أي إعاقة أو الإصابة بمرض مزمن.

ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الوقاية الشخصية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج

يتطلب أمر التسجيل في حملات الراجحي ضرورة توفير مجموعة من الأوراق والمستندات والتي تتمثل فيما يلي: