تركمانستان تدعم استضافة السعودية «إكسبو 2030»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، مع نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبد الكريم الخريجى، الذى يزور تركمانستان، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها فيما عبر ميريدوف عن دعم بلاده لاستضافة المملكة لمعرض "إكسبو الدولى 2030".

وقبل ذلك، التقى الخريجى نائب وزير خارجية تركمانستان بردى نياز ماتييف، وجرى خلال اللقاء، عقد جولة المشاورات السياسية الثالثة بين حكومتى المملكة وتركمانستان.

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال جولة المشاورات سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.