رئيس الإمارات وعاهل الأردن يبحثان سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك فى مختلف الجوانب التى تخدم مصالحهما المتبادلة.





جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، فى قصر الشاطئ، الملك عبد الله الثانى حيث رحب به، معربا عن تمنياته له موفور الصحة والسعادة وللأردن وشعبه دوام التقدم والرفعة والازدهار فى ظل قيادته. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين استعرضا آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وغادر الملك عبد الله الثانى، دولة الإمارات، حيث كان فى وداعه الشيخ محمد بن زايد.

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