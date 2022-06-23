العالم اليوم - مسؤول: مكاسب استراتيجية من دخول موالح مصر إلى نيوزيلندا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 07:18 مساءً - كشف مسؤول مصري عن المكاسب الاستراتيجية التي تترتب على اتفاقية تصدير الموالح أو الحمضيات المصرية إلى دولة نيوزيلندا، والتي تمت لأول مرة.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، في تصريح لموقع دوت الخليج، إن العوائد المادية من تصدير الحمضيات المصرية للسوق النيوزيلندي، ليست الهدف الوحيد، ولكن هناك مكاسب طائلة أكبر وأهم، وهي الحصول على شهادة ثقة من واحدة من أصعب الأسواق العالمية في اشتراطات الحجر الزراعي.

وأضاف أنه بجانب أن مصر ستستفيد بشكل مباشر من تصدير المنتجات الزراعية للسوق النيوزيلندي، فأن الاتفاقية ستمنح الدليل على جودة المنتج الزراعي المصري، مما سيفتح أمامه أبواب العديد من الأسواق العالمية الأخرى، مما سيحقق عوائد مالية ضخمة لمصر بشكل غير مباشر نتيجة فتح هذه السوق المهمة.

وشدد العطار على أن استراتيجية الحجر الزراعي المصري خلال هذه الفترة، تعتمد على الذهاب إلى أكثر الأسواق العالمية تشددا في اشتراطاتها لاستقبال المنتجات، وتعمل على إقناعها بجودة ودقة المنظومة التصديرية للرقابة علي المنتج الزراعي المصري، وكلما تم فتح سوق من تلك الأسواق الصعبة أمام منتجات مصر، كلما كانت المهمة التالية أسهل مع الأسواق الأخرى ومن ثم ترتفع المكاسب.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الخميس، أن "وزير الزراعة السيد القصير، تلقى تقريرا من رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بفتح سوق جديد لتصدير جميع أصناف الحمضيات المصرية إلى دولة نيوزيلندا وذلك بعد نجاح فتح السوق أمام البرتقال منذ عامين".

وأوضحت أن "ذلك جاء بعد مفاوضات كبيرة بين الحجر الزراعي في البلدين وزيارة وفد فني من الحجر الزراعي النيوزيلندي للاطلاع على المنظومة التصديرية المصرية".

وكشف رئيس الحجر الزراعي المصري أنه "تم توقيع بروتوكول تصديري مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة، بوجود وفد رفيع من الحجر الزراعي النيوزيلندي من أجل فتح سوق جديد لجميع اصناف الحمضيات المصرية والبدء في تصديرها فورا إلى نيوزيلندا".

فيما قالت السفارة النيوزيلندية في القاهرة عبر منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "ستتوفر الحمضيات المصرية اللذيذة قريبا في نيوزيلندا".

وكشفت أن سفير نيوزيلندا بالقاهرة غريغ لويس وقع على خطة لتصدير الحمضيات المصرية إلى نيوزيلندا.

فيما قالت وزارة الزراعة المصرية إن "هناك طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية من جميع دول العالم حيث تقوم مصر حاليا بتصدير أكثر من 350 سلعة زراعية لحوالي 160 سوقا خارجيا وتحتل مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال للعام الثالث على التوالي".