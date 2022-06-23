الأسير الأردني عبدالله البرغوثي يعلق إضرابه عن الطعام ويُنقل إلى سجن شطة الإسرائيلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 يونيو 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- علّق الأسير الأردني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبدالله البرغوثي، الأربعاء، إضرابه عن الطعام الذي استمر 14 يوما، رفضا لتعرضه للعزل منذ نهاية الشهر الماضي.
وقال رائف البرغوثي وهو شقيق عبدالله : إن إدارة سجون الاحتلال نقلت عبدالله من عزل في سجن ريمون إلى سجن شطة بدون الخضوع لعزل الأربعاء، كما أن عبدالله علّق إضرابه عن الطعام.
الأسير عبدالله محكوم بالسّجن 67 مؤبدا، ويواجه أطول مدة حكم في تاريخ الأسرى لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وفق المملكة .
كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت الخميس، إنها تتابع حالة الأسير الأردني المضرب عن الطعام عبدالله البرغوثي في السجون الإسرائيلية، عن طريق سفارتها في تل أبيب.
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