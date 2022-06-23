سنغافورة تقدم مساعدات مالية لدعم أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن الصليب الأحمر السنغافورى، اليوم الخميس، تقديم 50 ألف دولار سنغافورى، لدعم ضحايا الزلزال الذى ضرب أفغانستان، أمس، وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وخلف آلاف القتلى والجرحى.





وأعلنت المنظمة- على صفحتها الرسمية على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعى- أن الأموال ستستخدم لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين، بما فى ذلك توفير الغذاء والمياه والمأوى الطارئ ورعاية المصابين والصرف الصحى، فضلا عن مستلزمات النظافة.

من جانبه، قال الأمين العام للصليب الأحمر السنغافورى بنجامين وليام: "نشعر بحزن عميق للدمار والخسائر فى الأرواح خصوصا بالنسبة لبلد يواجه بالفعل أزمة اقتصادية وإنسانية حادة. فالناجون فى حاجة ماسة إلى المياه النظيفة والطعام والمأوى ونحن نعمل مع شركائنا على الأرض لتوفيره".

وأشارت المنظمة إلى أن إمدادات الإغاثة بما فى ذلك الغذاء والمياه والخيام والبطانيات والقماش فى طريقها إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأسفر الزلزال الذى ضرب جنوب شرقى أفغانستان المدمر، أمس الأربعاء، عن مقتل ما يقرب من 1000 وإصابة أكثر من 1500، حيث قال مسؤولو طالبان إن عدد الضحايا من المرجح أن يرتفع، حيث تبحث فرق الإنقاذ عن الضحايا الذين قد يكونون تحت الأرض.

وتعرضت مقاطعتا باكتيكا وخوست الواقعة فى جنوب شرقى البلاد إلى أكثر الزلازل فتكا فى أفغانستان منذ 20 عاما وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر.