الأردن يدين الهجمات الإرهابية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية الجبانة، مشددا على موقف المملكة الرافض لأشكال العنف والإرهاب كافة، معربا عن أحر التعازى والمواساة لأسر الضحايا.

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