الرئيس الصينى: يجب التخلى عن عقلية الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - كما حذر الرئيس الصينى مما سماه توسيع التحالفات العسكرية فى خطاب ألقاه قبل بدء قمة مع قادة روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وتعد بريكس، اختصار لتجمع يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تم إنشاؤه فى عام 2006 وعقد اجتماع قمته الأولى فى روسيا فى عام 2009.

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