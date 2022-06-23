وزيرا خارجية الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، مع وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية بارك جين، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك فى إطار الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن البلدين ترتبطان بشراكة استراتيجية متميزة أثمرت العديد من الإنجازات فى المجالات كافة، مشيرا إلى الحرص على تعميق آفاق التعاون المشترك الإماراتى - الكورى فى ظل دعم ورعاية من قيادتى البلدين الصديقين.

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