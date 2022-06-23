لبنان.. 23 يونيو موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن 23 يونيو/حزيران الجاري سيكون موعدا لعقد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وقال بيان للرئاسة، أن الرئيس ميشال عون يجري الاستشارات النيابية (إلزامية) لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة، يوم الخميس في 23 من الشهر بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت.

ويتعين على عون اختيار المرشح الذي يتمتع بأكبر دعم من أعضاء مجلس النواب.

وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تراجع عدد مقاعد جماعة "حزب الله" (شيعية) والتيار "الوطني الحر" (مسيحي ماروني)، وحلفائهما من 71 في انتخابات 2018 إلى نحو 60 من إجمالي 128 مقعدا.

وتوزعت المقاعد الـ 68 الأخرى على قوى مختلفة، بعضها على علاقة لصيقة بالرياض وواشنطن وبعضها الآخر مستقل أو من قوى "التغيير".

ويعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية في بلد يقوم نظامه السياسي على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف.

ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في21 مايو/ أيار الماضي، إنه نظرا لبدء ولاية مجلس النواب الجديد، تُعتبر الحكومة مستقيلة وفقا لأحكام الدستور.​​​​​​​

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