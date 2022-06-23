epedu.gov.iq الان استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني

الان استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني نوافيكم بها الان من خلال السطور التالية فى ظل ارتفاع كبير على جوجل بحثاً عن طرق الحصول على تلك النتائج التي نستعرضها ونقدمها أمام حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

استخراج نتائج القبول الموازي أكدت حولها وزارة التربية والتعليم العراقية على أنها أصبحت حالياً معلنة بشكل وبصورة الكترونية بعد الانتهاء الرسمي من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي بعد الكشف على وصول أعداد المقبولين على القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة حالياً اصبح بامكانهم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني فقط من ايقونة استعلام عن تلك النتائج الموجودة بداخل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان الولوج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والكشف والحصول على نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فى الخطوة الثانية:- عليك الدخول على خدمة استخراج نتائج القبول الموازي

فى الخطوة الثالثة:- ادخال اسم الطالب بالايقونة المخصصة لها

في الخطوة الرابعة:- إدخال رقم الامتحاني الخاص بك الأيقونة المخصصة

فى الخطوة الخامسة:- تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

فى الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية