نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا برقم المقعد ورابط وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل الكثير من طلاب وطالبات الثالث متوسط في العراق، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 برقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، وقد شهدت امتحانات الثالث متوسط بعض المشاكل بسبب تسريب أسئلة بعض المواد، وتم تدارك الموقف على الفور وتأجيل الامتحانات وعمل جدول لاستئناف امتحانات الثالث المتوسط من جديد، لذلك هناك حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في العراق مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد والبصرة والكوفة وواسط وديالي ونينوي وصلاح الدين وكربلاء والأنباز وذي قار وكركوك والنجف وباقي محافظات العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 برقم المقعد

يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وبالطريقة التالية:-

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq.

النقر على نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2022.

اختيار المحافظة وإدخال رقم المقعد الخاص بالطالب والنقر على “عرض النتيجة”.

ويتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد وباقي المحافظات برقم المقعد عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا results.mlazemna.com

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وشكلت الوزارة العديد من لجان التصحيح المنتشرة في كل أماكن ومحافظات العراق، وقامت لجان التصحيح بعملها بمنتهى الدقة والإتقان، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها وحتى لا يظلم أحد من الطلاب، وقد انتهت جميع اللجان من عملها ومن تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الثالث متوسط 2022، ويتم الآن رفع النتائج على موقع الوزارة الرسمي بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

لم يتم تحديد موعد معيين يتم فيه الإعلان عن النتيجة. لكن من المتوقع ظهور النتيجة ورفعها على موقع نتائجنا وموقع ناجح www.anajaah.com خلال الساعات القليلة القادمة. وذلك كما جاء في خبر عاجل على موقع انستجرام أنه تم الانتهاء من التصحيح. وجاري اعتماد النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم.