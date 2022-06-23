الكرملين يعلق على انخفاض تدفق الغاز عبر «السيل الشمالى»

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث الروسى - أن موسكو تفى بصرامة بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، مشددا على أن روسيا بلد موثوق به، وهى تزود أوروبا بالطاقة منذ سنوات عديدة وأنها "حريصة على هذه السمعة".
وقال "نظراؤنا الألمان يدركون جيدا جميع الدورات التكنولوجية لخدمة خط أنابيب الغاز، وموسكو تعمل بهذه الطريقة منذ سنوات عديدة، ومن الغريب جر السياسة إلى كل شيء".
وكان بيسكوف، قد أوضح، فى وقت سابق، أن خفض إمدادات الغاز لعدد من الدول الأوروبية يرجع إلى صيانة توربينات "سيمنز" التى كانت تستخدم لنقل الغاز عبر أنابيب "السيل الشمالى"، مؤكدا أنه لا يوجد شيء مقصود من الجانب الروسى.
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