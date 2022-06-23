مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المُبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية تحت حماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.





وتقدم المستوطنين الحاخام المتطرف يهودا جليك، الذى قدم شروحات لهم داخل باحات المسجد الأقصى. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات من قبل المستوطنين فى محاولة لتغيير الأمر الواقع فى الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى بالخليل.

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