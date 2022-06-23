روسيا تعلق على اتهام أمريكا لها بخلق أزمة غذاء

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه لاعلاقة بين العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التى تروج لها الولايات المتحدة، واصفا ما يحدث بـ"لعبة سياسية غير شريفة".





وقال لافروف - "ليس هناك أى علاقة بين العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا والأزمة الغذائية التى تروج لها الولايات المتحدة.. الأزمة لم تبدأ اليوم ولا أمس.. كما قال الرئيس فلاديمير بوتين الأزمة بدأت منذ سنين، منذ أن اتخذت الحكومات الغربية ممارسة السياسات غير العقلانية فى مجال التأمين الغذائى وبدأت هذه الأزمة منذ أعوام". وأكد لافروف، حول تشكيل تحالفات دولية غربية برعاية أممية بخصوص الأزمة الغذائية، أنه ليس هنالك ضرورة لهذه التحالفات، منوها بأن القضية حلها بسيط وهو تجهيز الممرات الآمنة فى البحر، أما فيما يتعلق بالمياه الدولية المحايدة فروسيا ستؤمن كل ما يلزم. وشدد وزير الخارجية الروسى على أن محاولات اختلاق أزمة غذائية فيما يخص الحبوب الأوكرانية هى لعبة سياسية غير شريفة وغير نزيهة.

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