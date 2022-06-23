أفغانستان: الزلزال تسبب فى تضرر 5 آلاف شخص

جدة - نرمين السيد -

وقال المسؤول الأفغانى، إنه من الصعب الوصول للمنطقة المنكوبة فى أفغانستان، مشيرًا إلى أن الزلزال تسبب فى تضرر 5 آلاف شخص، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شرق أفغانستان، وذلك على بعد 44 كيلومترا، وعمق 51 كيلومترا جنوب غربى مدينة خوست، التى يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.