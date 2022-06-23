الدفاع التايوانية تحذر 22 طائرة صينية دخلت المجال الجوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلا عن قناة "eXtranews". واشتكت تايوان من تكرار مثل هذه المهام التى تقوم بها الطائرات الصينية، والتى أصبحت أمراً شائعاً على مدار العامين الماضيين تقريباً.

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