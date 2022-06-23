العالم اليوم - أوكرانيا: وصول قاذفات الصواريخ الأميركية "هائلة التدمير"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي لويد أوستن (نظيره الأميركي) لهذه الأدوات القوية"، مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية تشتمل خصوصاً 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" و4 مروحيات من طراز "مي-17".

وقال نائب وزير الدفاع الأميركي كولين كال إنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى حوالى ثلاثة أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمارس.

راجمات صواريخ هيمارس

وهيمارس راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفّر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة.

وأضاف كال للصحفيين أنّ راجمات هيمارس التي تذخَّر الواحدة منها كل مرة بستّة صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى 70 كلم، أي ضعف مدى قذائف مدافع هاوتزر الأميركية التي دخلت بالفعل ميدان القتال، "سيوفّر لأوكرانيا مزيداً من الدقة في الاستهداف من بعيد".

وأوضح المسؤول الأميركي أنّ أوكرانيا ستتسلّم أيضاً 5 رادارات مضادّة للمدفعية، ورادارين للمراقبة الجوية، و6000 سلاح آخر مضادّ للدروع، و15 ألف قذيفة مدفعية، و15 مركبة تكتيكية.

وبهذه الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير إلى 4.6 مليار دولار.