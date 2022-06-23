عاجل- بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - فرضت المملكة المتحدة حزمة جديدة من العقوبات التجارية ضد روسيا، تشمل فرض حظر على تصدير السلع وتقنيات تكرير النفط وتقنيات آخرى متعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية.





وذكرت الحكومة البريطانية، فى مذكرة نشرت عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن "العقوبات الجديدة التى تم فرضها ضد روسيا تشمل حظر تصدير بعض السلع والتقنيات".

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تشمل حظر تصدير وقود الطائرات إلى روسيا أو استخدامه هناك، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أشار البيان إلى حظر السلع والتقنيات التكنولوجية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة لحظر البضائع البحرية وسلع التقنيات الخاصة بتكرير النفط.

وضمت بريطانيا إلى قائمة العقوبات، حظر تصدير العملات النقدية من فئة الجنيه الإسترلينى واليورو إلى روسيا أو إلى أى شخص مرتبط بروسيا.

وبحسب البيان، شددت بريطانيا على حظر استيراد أو حيازة أو توريد وتسليم السلع الروسية إلى الأراضى البريطانية، مع حظر تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية المتعلقة باستيراد الحديد والصلب.