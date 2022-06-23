إصابة جنديين فى انفجار بالأنبار العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إن "جنديين أُصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسرية هندسة الميدان فى قيادة عمليات الأنبار"، مشيرا إلى أن أحد الجنديين المصابين حالته خطرة.
وفى وقت سابق من اليوم، أكد مصدر أمنى عراقى إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبى إثر انفجار عبوة ناسفة فى محافظة بابل.
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