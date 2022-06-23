مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىجدد مستوطنون يهود، اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، وذلك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأفادت وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين- بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك- اقتحموا المسجد بحماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية وتجولوا بشكل استفزازي بأنحاء المسجد.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال، لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين؛ لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيل ومرافقة من قوات الاحتلال.

وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، تتواصل الدعوات لضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإحباط مخططات التهويد.