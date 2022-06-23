الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق حول المجازر في إثيوبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها “روعت” بالمجزرة التي طالت الكثير من المدنيين في غرب إثيوبيا مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات فورية غير منحازة.

وفي بيان، حثت ميشال باشليه السلطات الإثيوبية على “إجراء تحقيقات فورية معمقة وغير منحازة حول الهجمات التي أٍسفرت عن مقتل مئات الأشخاص” في غرب إثيوبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقتل مئات المدنيين من إثنية أمهرة خلال نهاية الأسبوع في منطقة أوروميا الإثيوبية كما قال ناجون، لوكالة فرانس برس، متهمين مجموعة متمردة من إثنية أورومو التي نفت ذلك ووجهت أصابع الاتهام إلى القوات الموالية للحكومة.