المبعوثة الأممية إلى ليبيا ترحب بقبول رئيسي النواب والدولة الاجتماع بجنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - أعربت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن سعادتها بقبول رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الدعوة للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وقالت ويليامز في تغريدة لها على موقع تويتر ” أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة”.

ودعا المجلس الرئاسي الليبي في مؤتمر اليوم لمبادرة من أجل المصالحة الوطنية في البلاد.