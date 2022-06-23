عاجل- اتهام أمريكى جديد لروسيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة -فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- أن "الحرب التى اختارها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هى التى تؤدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية وليس العقوبات".
وأضافت أنه لا يمكن للتضليل أن يخفى مسؤولية الكرملين، مؤكدة ضرورة أن تتوقف روسيا عن تسليح الإمدادات الغذائية.
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد قالت فى وقت سابق إن موسكو تلاعبت بمنشورات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدحض دور روسيا فى خلق أزمة غذاء عالمية.
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