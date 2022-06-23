عاجل- روسيا تسيطر على قريتين أوكرانيتين جديدتين

جدة - نرمين السيد - قال جايداى، إن "القوات الروسية استولت على قريتى لوسكوتيفكا وراى أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتى ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك فى أوكرانيا اللتين يتركز عليهما الهجوم الروسى فى المنطقة".

وأكد جايداى، أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفيرودونيتسك والمواقع القربية من بلدة زولوتى.

من جانبه، حذر مستشار الرئيس الأوكرانى أوليكسى أريستوفيتش، من حدة المعارك فى تلك المنطقة، مضيفًا أن القتال من أجل السيطرة على مدينتى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك فى لوجانسك يتجه إلى ذروة مخيفة.

وكان مسؤولون أوكرانيون أقروا، أمس، بفقدان العديد من الأحياء بالقرب من مدينة "ليسيتشانسك"، وهى المنطقة الحضرية الوحيدة فى منطقة "لوجانسك" التى لا يزالون يسيطرون عليها.