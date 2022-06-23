بحث زيادة حجم الصادرات الاردنية إلى أميركا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 يونيو 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- بحثت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، خلال جلسة في مقرها، آليات زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والصعوبات اللوجستية التي تواجهها، ضمن المعطيات الحالية، من ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا، وعدم وجود خطوط ملاحية سريعة التردد من وإلى ميناء العقبة.

وأوضح بيان عن الغرفة، اليوم الأربعاء، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة حوارات، ترأسها رئيس الغرفة سامر جودة، بحضور عضوي المجلس، طارق الطباع ونورا مهيار، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، وممثلين عن السفارة الأميركية في الأردن.

واتفق الحضور على أن يكون ميناء العقبة هو الخيار الأساسي لخدمة الصادرات والواردات إلى الأردن، في ظل توقعات بازدياد حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأعوام المقبلة.

وأكدوا أن التأخير في العمل كفريق واحد لن يصب في مصلحة الصادرات الأردنية، مما سيفقدها قيمتها التنافسية في حال عدم أخذ أي قرار مدعوم من الحكومة الأردنية بالتعاون مع ميناء حاويات العقبة وشركة "تطوير العقبة"، للوصول إلى شركات الملاحة العالمية.

وحضر الجلسة المدير التجاري التنفيذي في السفارة الأميركية في الأردن، ومدير عام شركة "تطوير العقبة"، وأعضاء مجلس إدارة ميناء حاويات العقبة، وممثلين عن شركات ملاحة عالمية، وأعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة الأميركية.

--(بترا)

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