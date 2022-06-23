التشيك تعلق على إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأكد فيالا - حسبما ذكر راديو "براج" الدولى، اليوم الخميس - أن عملية الانضمام اللاحقة لن تكون سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع تحديد المدة التى ستستغرقها أوكرانيا لاستيفاء شروط القبول.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبى، وقالت إنه سيتعين على كييف تنفيذ عدد من الإصلاحات المرتبطة بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبى ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بدور القانون ومكافحة الفساد.