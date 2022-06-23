برئاسة مصر.. اجتماع عربى لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030

وقال السفير حازم خيرت فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، "إن منطقتنا العربية من بين أكثر مناطق العالم عرضة، وتأثرا بتغير المناخ وما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية على تحسين جودة حياة المواطن العربى".
وأضاف أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر من العام الجارى فرصة مواتية لحشد الجهود لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية سواء تلك المتعلقة بخفض الانبعاثات أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل، وتكنولوجيا، وبناء قدرات.
وثمن خيرت، التعاون المثمر مع الجامعة العربية فى تنظيم "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" على مدار ثلاث نسخ متتالية برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يعكس دعم القيادة السياسية لقضايا التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
وأوضح أن تلك الشراكة تكللت فى العديد من الجهود المشتركة، وكان من أبرزها إطلاق تقرير " تمويل التنمية المستدامة فى مصر" وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى ورائد المناخ، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى ويستند إلى نفس المنهجية التى يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمى عن الأمم المتحدة.
وأكد خيرت التزام جمهورية مصر العربية بتحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، انطلاقا من دورها الإقليمى وبشراكة تنموية ممتدة مع جامعة الدول العربية.
من جانبها قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية الوزير مفوض ندى العجيزى - فى كلمتها - إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وفى مقدمتها بند حول "القضاء على الجوع فى المنطقة العربية " إلى جانب عدد من البنود منها "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة" و"آلية التمويل المستدام فى المنطقة العربية" و"تحقيق التنمية المستدامة فى الدول المتأثرة بالنزاعات" و"أثار جائحة كوفيد 19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية " و"الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" و"المبادرة العربية للاستدامة"، و"اليوم العربى للاستدامة"، و"شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030"، إلى جانب عروض حول التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبدوره، اقترح ممثل اليمن فى الاجتماع إضافة مقترح إنشاء الفريق العربى لمؤشرات التنمية المستدامة من أجل وضع مؤشر عربى موحد للاستدامة.
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