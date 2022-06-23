العالم اليوم - بعد أيام من حادثة نيرة أشرف.. "رصاصة" تنهي حياة طالبة أردنية

انتم الان تتابعون خبر بعد أيام من حادثة نيرة أشرف.. "رصاصة" تنهي حياة طالبة أردنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 12:21 مساءً - هزت حادثة مروعة الأردن، صباح الخميس، إثر مقتل طالبة شابة بعيار ناري، في واقعة تأتي بعد أيام من حادثة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت بآلة حادة.

وقال مصدر في الأمن العام الأردني لـ"دوت الخليج" إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

وأضاف المصدر أنه نتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة لكنها فارقت الحياة، فيما باشرت السلطات التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وتأتي الحادثة عقب أيام من حادثة مشابهة لجريمة قتل وقعت في إحدى الجامعات المصرية، شغلت الرأي العام المصري والعربي.