مواصفات الجهاز المستخدم للعبة فوتبول بيس وطريقة تحميل لعبة efootball pes الإصدار الجديد

لعبة فوتبول بيس هي لعبة كرة قدم الأشهر على مستوى العالم فهي من الألعاب المتميزة بأسلوب المحاكاة الحديث، كما تعد من أكثر الألعاب المتاحة للجميع وأيضا متاحة على جميع الأجهزة مثل أندرويد وبلاي ستيشن ، وحققت أرباح وشهرة واسعة على نظام الأندرويد، وإليكم مواصفات اللعبة وطريقة تحميلها من خلال موقعنا تابعونا.

مواصفات الجهاز المستخدم للعبة فوتبول بيس

نظام أندرويد إصدار 8 أو أعلى هواتف أندرويد.

نظام ايفون ios إصدار 8 أو أعلى هواتف ايفون.

جهاز الكمبيوتر.

البلاي استيشن.

مساحة ذاكرة عشوائية 2 رام على الأقل.

مساحة ذاكرة فارغة 2 جيجا بايت على الأقل.

مزايا لعبة فوتبول بيس

تتيح هذه اللعبة مزايا عديدة منها تعدد الاستخدام من أكثر من جهاز حيث لا تقتصر على جهاز فقط بل تعددت الأجهزة منها الكمبيوتر والبلايستيشن والموبايل:

من أهم مزايا هذه اللعبة هي مناسبة لجميع الاعمار الصغار والكبار، كما إنها تحتوى هذه اللعبة على مجموعة من اللاعبين المشاهير وهى من أكثر الأمور التي تجعل اللاعب يشعر بالاستمتاع حين يلعب هذه اللعبة.

تحتوي هذه اللعبة على معلقين مختلفين ومشهورين وهذه ميزة تميزها عن باقي الألعاب.

متوسطة الحجم ولا تحتاج إلى تفريغ مساحة مثل بعض اللعب وتمتاز أيضا بالدقة والصوت الواضح.

ملائمة لجميع الأجهزة ومساحتها بسيطة على الأجهزة وهذا ما يميزها عن جميع الألعاب.

تحتوى على جرافيك يمنح اللاعب نظرة واقعية تجعل اللاعب يشعر بالاستمتاع عند لعبها كأنه على أرض الواقع.

تحتوى على مجموعات كبيرة من الفرق وتحتوي على جميع الفرق المختلفة منها الفرق العربية والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي والدوري البريطاني والألماني والدوري البرازيلي.

تحتوى على جميع اللغات وهذه الميزة تجعل اللعبة سهلة الاستخدام لمن لا يجيد اللغة الأجنبية وتجعلها سهلة الاستخدام بالنسبة للأطفال الصغار.

طريقة تحميل لعبة أي فيتبول بيس