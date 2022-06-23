نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Here نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق بجميع الولايات من موقع epedu.gov.iq في المقال التالي
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية قائلا بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق الخاصة لهذا العام خلال الفترة الحالية، ولقد أكدت الوزارة إنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة كافة النتائج، ثم القيام برفعها والاستعلام عنها إلكترونيا حتى يمكن للطلاب الحصول عليها بسهولة، وذلك خلال الساعات القادمة ولذا سوف نستعرض اليكم أعزائي الطلاب خلال الأسطر القادمة موعد النتائج إضافة إلى كيفية الاستعلام عنها بكافة التفاصيل من خلال موقعنا .. تابعونا.
نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق
يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 عن موعد الاستعلام عن النتائج وذلك لكي يمكنهم معرفة درجاتهم والقضاء على التوتر والقلق والشعور بالاطمئنان، ولذا فقامت الوزارة بالإعلان أن سوف يتم الإعلان النتائج عقب الانتهاء من مراجعة جميع الدراجات حتى يطمئن الطلاب بأنهم أخذوا حقوقهم كاملة دون حدوث أي خطأ في النتائج، وهذا الأمر في مصلحة الطلاب وعند انتهاء جميع المحافظات التابعة للعراق سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل الكتروني بكل سهولة دون مواجهة الطالب أي مشاكل في كيفية الاستعلام.
موعد نتائج الثالث المتوسط العراق
في الفترة الحالية نجد أن الكثير من الطلاب والطالبات يبحثون عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط لمعرفة نتائجهم والاطمئنان، ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم وإليك خطوات الاستعلام بالتفاصيل:
- أولا: في البداية عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.
- ثانيا: ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- ثالثا: ثم قم بالتوجه للضغط على أيقونة نتائج الامتحانات الدور الأول.
- رابعا: وبعد ذلك قم باختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط لهذا العام.
- خامسا: ثم قم بتحديد المحافظة التي تتواجد بها من القائمة التي سوف تظهر لك.
- سادسا: بعد الانتهاء من الخطوات السابقة عليك بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك مثل الاسم ورقم المقعد مع الحرص على كتابة كافة البيانات بشكل صحيح.
- سابعا: وأخيرا قم بالضغط على أيقونة عرض النتائج.
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