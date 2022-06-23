نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي في الأسبوع 29 وترقب تغير ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرون في جدول مسابقة الدوري السعودي وسط توقعات بتغير في ترتيب الدوري السعودي على مستوى قمة جدول مسابقة الدوري السعودي وكذلك على مستوى قاع الدوري السعودي من أجل الهروب من شبح الهبوط.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

تقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات في توقيت واحد من أجل حسم لقب الدوري السعودي وكذلك من أجل حسم الفرق الثلاثة الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم …….. 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد اليوم …… 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة التعاون والشباب اليوم…….. 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم…… 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة أبها والفيحاء اليوم ……. 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الفيصلي والطائي اليوم ….. 9:00 مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة الحزم والنصر اليوم ……. 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الباطن وضمك اليوم ……. 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري السعودي

ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي قبل الأسبوع التاسع والعشرون في الدوري السعودي وسط توقعات بتغير الدوري السعودي على مستوى قمة الدوري السعودي وعلى مستوى الأندية الهابطة إلى المستوى الثاني في دوري الدرجة الأولى.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

توقعات نتيجة مباراة الهلال ومباراة الاتحاد اليوم

يتوقع الجميع أن نتيجة مباراة الهلال اليوم ستكون حاسمة للقب الدوري السعودي في ظل قوة الهلال السعودي في الحصول على النقاط الثلاث في تلك المواجهة، على المستوى الأخر يجد اتحاد جدة نفسه أمام فرصة قوية من أجل الفوز في مواجهته هو الأخر وحسم المباراة لصالحه.

على مستوى الهبوط في الدوري السعودي نجد هناك منافسة قوية بين أكثر من نادي من أجل الهروب من الهبوط في الدوري السعودي خاصة في ظل إقتراب أكثر من نادي على مستوى الأندية الحاصلة على أقل نقاط مثل الحزم وأهلي جدة والباطن والرائد والفيصلي والاتفاق وهو مايزيد الأمور تعقيدا لهم في أخر أسبوعين على مستوى الدوري السعودي.