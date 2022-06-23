نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد نسبة كبيرة من الأشخاص المتقاعدين الموجودين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن الموعد الجديد الذي قررته الحكومة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، فالجدير بالذكر أن معاش راتب التقاعد الذي يصرف للمتقاعدين يقدم لهم من المملكة كنوع من المساعدة المادية لهم لمواجهة ظروف المعيشة الحالية، وتقديرً لهم لخدمتهم الطويلة في مقرات عملهم، هذا بجانب شكرهم على الدور الذي قدموه وخدم الحياة المجتمعية بالمملكة.

موعد صرف راتب التقاعد هذا الشهر لجميع العاملين وطرق الحصول عليه بكل سهولة

موعد صرف راتب التقاعد

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المسئولة عن صرف راتب التقاعد بالمملكة حتى تخدم الموظفين العاملين في كلا القطاعين: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، هذا بجانب الأفراد العاملين بالمؤسسات العسكرية، لتوفير لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم إذا حدثت ظروف أدت بهم لترك العمل سواء لعجز أو لبلوغهم سن التقاعد أو عند وفاتهم.

حيث تقوم المؤسسة العامة بتوفير لهم رواتب بشكل شهري بجانب تقديم رعاية طبية وتعويضات مادية عند تعرضهم لإصابات في العمل، أو حالات العجز الكلي وكذلك الجزئي.

بالنسبة للمقر الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يقع في مدينة الرياض، وهي عبارة عن 22 مكتب منتشر في كافة المحافظات حول المملكة.

ما هي المستندات اللازمة لصرف معاش التقاعد ؟

توجد عدد من المستندات التي يجب تقديمها حتى يستطيع المواطن الحصول على معاش التقاعد، كما يلي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للفرد، وخلاصة القيد لمن يقدم الطلب. تقديم تعهد بعدم العودة مرة ثانية لمقر العمل إذا كان المتقدم قدم على المعاش المبكر. إخبار المؤسسة برقم حساب البنك الذي يرغب المتقدم في إيداع راتب التقاعد فيه. وجود نسخة توكيل رسمي للوكيل في حالة أنه من سيصرف الراتب، بشرط ألا يكون مضى وقت أكثر من 3 سنوات على التوكيل. تقديم نموذج (إقرار سنوي) بشكل ملتزم في المواعيد التي تحددها المؤسسة.

موعد صرف رواتب التقاعد 1443

يستطيع كافة المتقاعدين المتوافر فيهم شروط الأهلية أن يقوموا بالاستعلام عن المعاشات التقاعدية الخاصة به بالخطوات التالية: