نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في المقال التالي
يمكنك عزيزي الطالب الآن معرفة نتائج القبول الموازي في العراق لهذا العام وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية لجميع الجامعات، والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة، حيث ازدادت محركات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة حول الاستعلام عن تلك النتائج والتي يمكنك الحصول عليها بصورة إلكترونية دون الذهاب إلى المدرسة للاستعلام عن تلك النتائج، وإليك طريقة الاستعلام من خلال موقعنا .. تابعونا.
استعلم الآن عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق
قد تم طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ملف pdf وذلك من خلال موقع الوزارة بشكل إلكتروني أو غير ذلك من المواقع التعليمية التي يمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة، ولكن تم اعتماد النتيجة على موقع وزارة التربية العراقية على هيئة ملف pdf لكي يتمكن جميع الطلاب من البحث عن نتائجهم باستخدام الاسم والرقم الامتحاني فقط.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
إليك خطوات كيفية الاستعلام عن تلك النتائج بكل سهولة، حيث كل ما تحتاج إليه عزيزي الطالب هو الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- أولا: في البداية التوجه إلى فتح الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.
- ثانيا: ثم عليك اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من الخدمات الإلكترونية.
- ثالثا: وعليك البدء في إجراءات الاستعلام عن تلك النتائج، وذلك من خلال القيام بتسجيل اسم الطالب رباعيا وكذلك رقم الامتحاني.
- رابعا: وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام وذلك لكي تكون النتائج أمامك على صورة ملف pdf.
شروط القبول الموازي بالعراق
إليكم أعزائي الطلاب كافة الشروط المطلوبة للقبول الموازي من خلال التالي:
- يجب أن لا يقل معدل حصول الطالب عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، وذلك لكي يمكنه من الالتحاق بالكليات الخاصة بالمجموعات الطبية.
- يجب أن لا يقل معدل حصول الطالب عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك لكي يمكنه الالتحاق في الكليات الهندسية.
- من الضروري ألا يقل معدله التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى وذلك لكي يمكنه من الالتحاق بكليات العلوم على مستوى جامعات العراقية.
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