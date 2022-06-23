ترقب نتيجة مباراة اتحاد جدة والاتفاق اليوم في الدوري السعودي وسط ترقب جدول ترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي وسط ترقب جدول ترتيب الدوري السعودي، وتحمل نتيجة مباراة اتحاد جدة والاتفاق أهمية كبيرة لجماهير اتحاد جدة والهلال السعودي على السواء في ظل قوة الدوري السعودي والتساوي بين الهلال واتحاد جدة في عدد النقاط، خاصة وأن الهلال يحتل المركز الأول برصيد 61 نقطة في الدوري السعودي.

نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

ترقبوا نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق مع نهاية مباراة اليوم

ترتيب الدوري السعودي

يحمل الدوري السعودي وخاصة جدول ترتيب الدوري السعودي الكثير من المفاجأت على مستوى قمة الدوري السعودي في ظل تساوي بين الهلال واتحاد جدة في عدد النقاط، خاصة وأن كلا الفريقين يحتل المركز الأول برصيد 61 نقطة وهو مايعطي نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق أهمية كبيرة بالنسبة لإتحاد جدة في تلك المواجهة المرتقبة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

توقعات نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

يتوقع أن ينجح فريق اتحاد جدة في الفوز على الاتفاق في تلك المواجهة ترقبا لنتيجة مباراة الهلال السعودي والفتح على الجانب الأخر، ويسعى اتحاد جدة إلى الحصول على النقاط الثلاث وتفادي أي مفاجأت محتملة من جانب الاتفاق في تلك المواجهة في الدوري السعودي خاصة وأن مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي تحمل المزيد من الإهتمام من جانب الجميع في الاتحاد وجمهور الاتحاد والذي يسعى إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث في الدوري السعودي.

على الجانب الأخر، تترقب جماهير الاتحاد السعودي نتيجة مباراة الهلال والفتح خاصة وأن نتيجة مباراة الهلال والفتح ستحسم بشكل كبير إمكانية حصول الاتحاد السعودي على الدوري السعودي شريطة تعادل أو خسارة الهلال السعودي في أي من الجولتين في الدوري السعودي في ظل تفوق الهلال السعودي في المواجهات المباشرة.

هذا ونتابع معكم اليوم نتيجة مباراة اتحاد جدة السعودي والاتفاق في واحدة من المباريات القوية في الدوري السعودي والتي تشهد تغير في ترتيب الدوري السعودي على مستوى القمة والقاع في الدوري السعودي وسط حالة من الترقب للدوري السعودي بشكل كبير على مستوى ترتيب الدوري السعودي.