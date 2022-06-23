أسعار الأضحية في السعودية 2022 وشرح خطوات حجز موعد للأضحية

أسعار الأضحية في السعودية 2022 لهذا العام، قد شهدت ارتفاعات ملحوظة بالمقارنة بالأسعار التي تم التعامل من خلالها بالسنوات الماضية، ومن المعروف أن سعر الأضحية يتحدد وفق مجموعة من العوامل، أبرزها نوع الأضحية وحجمها، ويقوم المسلمون القادرون من جميع أنحاء العالم، بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك من خلال شراء الأضاحي التي يتم تقديمها لله عز وجل، تقربًا ورغبة في عفوة وغفرانه، واقتداءا بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل.

أسعار الأضحية في السعودية 2022

وكما قلنا من قبل، فإن سعر الأضحية بالأسواق المخصصة بالمملكة العربية السعودية يختلف، باختلاف نوع الأضحية ووزنها، وأسعار أبرز الأضاحي والأكثر تداولًا بالمملكة العربية السعودية جاءت كالتالي:

النوع السعر سعر أضحية البربري 830 ريال سعر أضحية النعيمي البلدي 1880 ريال سعر أضحية السواكني 1400 ريال سعر أضحية الروماني 1080 ريال سعر أضحية السواكني 1150 ريال سعر أضحية الأسترالي 1200 ريال سعر أضحية عجول حسلان بلدي تتراوح بين 3800 ريال و4200 ريال سعر أضحية عجول ألماني صغيرة يتراوح بين 4 آلاف ريال و5500 ريال سعر أضحية الإبل في السعودية يتراوح بين 3400 ريال و6 آلاف ريال سعر أضحية النعيمي 14900 ريال أسعار أضحية الحصبة 855 ريال سعر الأضحية ذات الحجم الكبير يتراوح بين 1700 ريال و 2000 ريال سعر الأضحية ذات الحجم المتوسط يتراوح بين 1400 ريال و1600 ريال سعر الأضاحي ذات الأحجام الصغيرة يبدأ من 1200 ريال

ما هي خطوات حجز موعد الأضحية 2022؟

ولحجز موعد الأضحية بالمملكة العربية السعودية، فإنك تقوم بالدخول على موقع أضحية الإلكترونية وتقوم باتباع الخطوات التالية: