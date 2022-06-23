بالرقم المدني hiring.moe.gov.om البوابة الرسمية للتشغيل بوزارة العمل في سلطنة عُمان والتي فتحت باب التسجيل الإلكتروني لعدد من الوظائف التعليمية التي يتطلع أليها الآلاف من الشباب الحاصلين على الشهادات الجامعية والعاطلين عن العمل، وتحرص الوزارة على تشغيل الشباب في كافة التخصصات لشغل عدد من الشواغر في القطاع الحكومي بالسلطنة مع توفير الكوادر اللازمة والكفاءات كذلك لضمان ثبات العملية التقدمية للسلطنة في الخطط المستقبلية في نظم التشغيل الحديثة.

بالرقم المدني hiring.moe.gov.om بوابة وزارة العمل 2022 – 1443 رابط تسجيل المعلمين

تقوم وزارة العمل في سلطنة عمان بالإعلان بين فترة وأخرى عن توفر فرص تشغيلية للشباب، وتحرص الوزارة في منظومتها للعمل توفير عمل مناسب للشباب العاطلين عن العمل والخريجين وأيضا ضمان كوادر فعالة وقادرة على العمل بطاقة أفضل وقدرات أعلى لضمان منظومة متميزة في العمل الجديد وتجديد الكوادر القديمة العاملة بالقطاع الحكومي أيضا، وتقوم الوزارة باتباع الخطط الجديدة والتي تتبعها أغلب دول العالم وهو التعامل الرقمي الإلكتروني في التسجيل والاستعلام وإرفاق الوثائق، وكذلك توفير الفرص التدريبية والتشغيلية وعمل الاختبارات المناسبة عن الإقبال على الوظائف لضمان الحصول على أفضل كادر تعليمي.

إعلان وزارة العمل الجديد لوزارة التربية والتعليم

قامت وزارة العمل بإعلان جديد وهو وجود شواغر تعليمية في اللغة الإنجليزية لخريجي عام 2022-2022 في العديد من المحافظات، على أن يتم الالتزام بمواعيد التسجيل والشروط العامة للتشغيل الجديد في القطاع الحكومي في السلطنة.

المواعيد المخصصة لتقديم وظائف وزارة التعليم

موعد بداية التسجيل الإلكتروني الحد الأقصى للتقديم 22 يونيو 2022 19 يوليو 2022

ألية التسجيل الإلكتروني في الوظائف الجديدة

يجب الالتزام التام بشروط وزارة العمل للتوظيف في الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية.

يكون المتقدم من الجنسية العمانية ومن خريج 2021-2022.

يتم الحصول على مؤهل جامعي تعليمي أو مؤهل تربوي.

يقوم صاحب الطلب بالالتزام بفترة التسجيل الإلكتروني على أن يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

يتم إرفاق الوثائق الخاصة بالتخرج مع الإقرار بصحة الوثائق.

يجب اجتياز الاختبار الذي تقوم به الوزارة لقبول الوظائف التعليمية الجديدة.

إذا تساوت درجات الاجتياز يتم قبول الأكبر سنا ثم المسجل مسبقا على وزارة العمل.

يكون التشغيل وفق النظام السكني لصاحب الطلب.

يخضع الخريجون المتقدمون لشغل وظيفة معلم اللغة الإنجليزية الحاصلون على المعدل المطلوب في أحد اختباري نظام اللغــة الإنجليزية الدولـيين ACADEMICIELTS) ) المستــوى ( 6 ) أو( TOEFL ) بمعدل( 79 ) Internet Based Test للاختبار والمقابلة المقررة لشغل الوظيفة.

يكون المتقدم لائق طبيا ولا يكون قد تم رفضه من قبل في أحد الوظائف الحكومية ، المدنية أو العسكرية.

خطوات التسجيل الإلكتروني في وظائف وزارة العمل (الوظائف التعليمية)