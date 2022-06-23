مسؤول أمريكى: الناتو بصدد إعلان قرار مهم ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أضاف المسؤول الذى لم يفصح عن اسمه، أمس الأربعاء، أنه من المقرر أن تعلن دول الناتو تعهدًا بنشر قوات جديدة فى أوروبا، كما أنها ستعلن روسيا "الخطر الأكبر"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن استراتيجية الحلف الجديدة.

وتابع: "روسيا لا تزال الخطر الأكبر والأول بالنسبة للحلف، ولكن الاستراتيجية ستتضمن كذلك التحديات المتعددة الجوانب والبعيدة المدى أكثر بالنسبة للأمن الأوروبى والأطلسى من جانب الصين".

وأكد المسؤول بالإدارة الأمريكية أن زعماء الناتو كانوا قد اتفقوا بشكل غير معلن فى مارس الماضى على إعلان التزامات جديدة بشأن تمركز القوات بهدف تعزيز خط دفاع الناتو وقدراته.

وأوضح أن الولايات المتحدة بصدد إعلان الخطوات الهادفة لتعزيز الأمن الأوروبى، متوقعًا أن تكون هناك التزامات كبيرة جديدة فيما يخص مساهمة الحلفاء.