وكالات كورية: توقعات بتجربة نووية محتملة لـ كيم جونج أون

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الخميس أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يواصل رئاسة اليوم الثانى من اجتماع الحزب الحاكم فى البلاد بشأن سياساته العسكرية والدفاعية، وسط مخاوف من احتمال إجراء تجربة نووية وشيكة.





وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن الحزب ناقش خلال الاجتماع إضافة مهام العمليات لوحدات الخطوط الأمامية، وتعديل خطط العمليات، وإعادة هيكلة التكوينات التنظيمية العسكرية الرئيسية، مضيفة أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التشغيلية لوحدات الخطوط الأمامية.

ويخضع الاجتماع للمراقبة عن كثب لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية، التى يُنظر إلى كوريا الشمالية على أنها كانت تستعد لها منذ أسابيع. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الاختبار يمكن أن يأتى "فى أى وقت" وأن التوقيت سيقرره كيم.

وقال مسؤول فى المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية قد تؤجل ما سيكون تجربتها النووية السابعة فى ضوء التقويم السياسى للصين والوضع فى البلاد بشأن كورونا.

ترأس كيم جونج أون يوم الثلاثاء الاجتماع العسكرى، الذى أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه سيناقش المهام الرئيسية لزيادة تعزيز وظيفة ودور اللجان العسكرية على جميع المستويات بالإضافة إلى خط السياسة العسكرية والسياسات الدفاعية الرئيسية للحزب.

فى العام الماضى، وضع كيم خططًا للتطوير العسكرى تضمنت قنابل نووية أصغر، وصواريخ تفوق سرعة الصوت، وأقمار صناعية للتجسس، وطائرات بدون طيار.

وفى أبريل، دعا الجيش فى البلاد إلى "تعزيز قوته بكل وسيلة للقضاء على العدو"، واختبر عددًا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية هذا العام، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، والصواريخ الجديدة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصاروخ قصير المدى يحتمل أن يكون مصممًا للأسلحة النووية التكتيكية.