نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، أصبح البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني مهول، حيث يرغب الطلاب في الإطمئنان على مستواهم التعليمي، فقد أدي طلاب المدارس الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية للنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات امتحانات الترم الثاني في لجان مؤمنة، وقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ بداية شهر يونيو الجاري، ومنذ أن انتهت الامتحانات وبدأت عمليات تصحيح المواد الدراسية لرصد درجات كل طالب بدقة، والمراجعة النهائية على الدرجات قبل الإعلان عنها، لذلك يترقب جميع الطلاب النتيجة في قلق، لذا سوف نستعرض لكم موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

مازالت عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني للعام الدراسي الجديد 2022 مستمرة، حيث قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد بأنه من المقرر حتى الآن أن يتم الإنتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية للنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات في بداية شهر يوليو المقبل، وأكد أنه بمجرد الانتهاء من رصد الدرجات النهائية سوف يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة.

خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

حرصت الإدارات التعليمية على متابعة لجان امتحانات الدبلومات الفنية للنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات على مدار الأسبوعين بشكل يومي، للتأكد من مدى التزام الطلاب والمراقبين من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع انتشار ظاهرة الغش بين الطلاب، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأنه بمجرد ظهور النتيجة يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني، كما يتيح للطلاب الحصول عليها من المدارس التابعين لها، ويتم الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة باتباع الآتي.

لابد من الدخول على بوابة التعليم الفني من خلال كتابة اسم موقع الوزارة على محرك جوجل.

بعد ظهور موقع الوزارة والضغط عليه يتم اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

يتم تحديد زراعي أو تجاري أو صناعي أو فندقي.

بعدها يتم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة وكافة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة عرض النتائج بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة.

بدأت عمليات البحث تتزايد حول النتيجة الدبلومات الفنية وعن كيفية استخراجها، وقد جاءت الاختبارات بفروع المواد التي تتعلق بالتخصص، ومن أهم المعلومات بالنسبة للنظام الخاص بالثلاث سنوات فمواد تخصصه اللحام، والتشكيل وقسم سيارات والجرارات، وتخصص مادة التبريد، فيمكن الدخول الي بوابة التعليم الفني والإستعلام عن النتيجة ومعرفة كل ما هو جديد بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 جميع الطبة والطالبات من الدارسين للنظامين التعليميين سواء الثلاث أو الخمس سنوات مترقبين حتى اللحظة الراهنة الموعد الذي ستقوم الوزارة بتحديده لكي تظهر فيه النتيجة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أن النتيجة لن يتم استخراجها إلا وفق الاستعلام بشكل إلكتروني عبر الدخول الي بوابة التعليم الفني

يدخل الطالب للبوابة الإلكترونية التي تتبع التعليم.

بعد أن يدخل الطالب للمنصة الرسمية التي تتبع التعليم يقوم باختيار القسم المخصص لعرض النتائج.

النقر على نتيجة الدبلوم الفني

تحديد نوع دراسته ونوع نظم الدبلوم.

اسم المدرسة يتم إدخاله.

يتم كتابة اسم الإدارة التعليمية تتم كتابته.

النقر على المربع عرض النتيجة.

تظهر درجات الطالب بمختلف تفاصيلها أمام الطالب.

فور التأكد من صحة كل بيان تم إدخاله يقوم الطالب بالنقر على أيقونة إرسال.

لحظات وسوف تظهر بيانات النتيجة، ومن الممكن أن يصدر أمر طباعة للحصول على المستخرج الرسمي

كما أننا نتمني لجميع طلاب وطالبات مرحلة الدبلومات الفنية ال3 و5 سنوات الحصول علي اعلي الدرجات والتفوق في هذه المرحل .

نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2022 سيكون الحديث عنها في مقالنا بالتفصيل، حيث تعد هي النتيجة الأكثر بحثا خلال تلك الفترة بعد أن استكمل طلابها مختلف الاختبارات الخاصة بهم، وفي هذا التوقيت من كل عام يقترب الموعد لظهور نتيجة الدبلومات من نظاميها، يمكن الدخول الي بوابة التعليم الفني لمعرفة النتائج وطباعتها نتمني لكل الطلاب النجاح