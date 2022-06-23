نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس أصبحت الان من اكثر الكلمات التي يتم البحث عنها عبر موقع جوجل كروم وذلك من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بحثا عن موعد اعلان النتائج الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وجدير بالذكر أن الدبلومات الفنية تنقسم إلى عدة تخصصات ما بين الزراعي الفندقي والصناعي والتجاري وقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك رابط مخصص للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 هذا بالاضافة إلى أنه قد صرح مصدر مسؤول من داخل وزاره التربيه والتعليم بان موعد ظهور النتائج سوف يكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفي نفس السياق كان الطلاب قد قاموا بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق الثامن والعشرون من مايو وحتى التاسع من يونيو للشهر الجاري وقد استمرت الامتحانات لمدة 15 يوما هذا وقد تقدم حوالي 830 الف طالب في مصر ومحافظاتها لاداء الامتحانات ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

مع اقتراب موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية بشتى أقسامها الزراعيه والصناعيه والتجاريه والفندقية نجد أن الطلاب وأولياء الأمور يعيشون في حالة من القلق والبحث والتحري الدائم عن الموعد الرسمي المنتظر لظهور النتائج كما أنهم يبحثون عن الرابط الرسمي المخصص لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية بأن النتائج سوف تكون متاحة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بوزاره التربية والتعليم على أن يكون هذا في خلال الايام القليله المقبله وعليه الآن ما زالت عمليات التصحيح مستمرة ولا يتبقى الا القليل الخاص باعمال الكنترول وتجميع الدرجات وهذا يضمن بان ياخذ كل طالب حقه وأن لا يقع ظلم على اي طالب او طالبه ومن ثم سوف يتم اعتماد النتائج من الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليتم رفعها على موقع الوزارة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال بوابة التعليم الفني

الخطوة الاولى يكون فيها الطالب بالدخول على بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط