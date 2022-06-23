العالم اليوم - بسلاح انتحاري.. فيديو يوثق الهجوم الأوكراني على مصفاة روسية

انتم الان تتابعون خبر بسلاح انتحاري.. فيديو يوثق الهجوم الأوكراني على مصفاة روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 06:21 صباحاً - رصد شريط فيديو، انتشر ليل الأربعاء الخميس، لحظات هجوم طائرة مسيرة على مصفاة نفط روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في أحد دليل على تصعيد كييف لتكتيك الهجمات داخل الأراضي الروسية.

ويظهر الفيديو، الذي يبدو أنه سجل من هاتف ذكي، طائرة مسيرة من النوع الانتحاري، وهي تحلق فوق مصفاة النفط قبل أن تتجه نحوها وتصطدم بها، حيث وقع انفجار ضخم.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه جرى إخماد الحريق، الذي أحدثه الهجوم، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت، الأربعاء، أن حريقا اندلع في مصفاة نفطية في منطقة روستوف القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر محلي أن الحريق شب في مصفاة نوفوشاختينسك، بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة.

وأضاف المصدر أن إحدى الطائرتين اصطدمت بوحدة نقل حراري ثم اندلع الحريق بعد ذلك. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تقارير تحدثت عن استهداف القوات الأوكرانية منصات نفطية في البحر، قبالة شبه جزيرة القرم.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اتهمت موسكو كييف بشن هجمات على منشآت داخل أراضيها عبر الطائرات بشتى أنواعها.

وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت روسيا أنها تعرضت لأول هجوم أوكراني طال منشأة تخزين وقود في بيلغورود، وقالت حينها إن الهجوم جرى عبر المروحيات.

وتقول كييف إن من حقها شن هجمات داخل الأراضي الروسية، لكنها لم تتبن رسميا هجمات في تلك المناطق.