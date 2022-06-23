العالم اليوم - أميركا.. مقتل 6 بتحطم هليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. مقتل 6 بتحطم هليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 06:21 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية، تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا في الولايات المتحدة، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت قناة دبليو.إس.إيه.زد نقلا عن راي براينت، رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوغان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17، وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ.

وأضاف براينت أنه من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا لمدة 24 ساعة، إلى حين انتهاء التحقيقات.

ونقلت القناة عنه قوله إن الهليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام.